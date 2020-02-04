Свидетель о деле экс-вице-министров энергетики: Я отказывалась подписывать акты

Она работала в министерстве с 2015 года.

В Нур-Султане все еще продолжается судебный процесс над бывшими вице-министрами энергетики Гани Садибековым и Бакытжаном Джаксалиевым. В ходе судебного процесса экс-эксперт департамента управления отходами Министерства энергетики РК Назгуль Алимсурина в качестве свидетеля сделала интересное заявление, передает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Назгуль Алимсурина работала в министерстве с 2015 года. По ее показаниям, в январе 2017 года она по поручению руководителя департамента Минэнерго Нурбекова начала вести проект по очистке озера Карасу в Щучинско-Боровской курортной зоне.

С 2017 года я начала работать по дальнейшей реализации проекта по очистке озера Карасу. Оформляла бюджетную заявку в Министерство финансов, вела переписки по этому вопросу. Когда мне передали этот проект, в феврале мы с директором департамента выехали на озеро Карасу в Боровое для получения проб воды и ила, - сказала Назгуль Алимсурина в столичном районном суде города Нур-Султана.

По ее словам, ответственным за проект по приказу являлся директор департамента Минэнерго Нурбеков, а руководителем бюджетной программы – экс-вице-министр Гани Садибеков.

С нами были подрядная организация директор ТОО "Аймак и К" Д. Дуанбек, также генеральный подрядчик Исмагамбетов К., представители лаборатории. В ходе изъятия иловых отложений мы пришли к такому мнению, что очистка велась не по проекту, - отметила свидетель.

Она заявила, что в ходе проведенных исследований в присутствии директора подрядной организации ТОО "Аймак и К" Дуанбека установлено, что в период с 2014 по 2016 годы работы проводились некачественно, иловые отложения не были изъяты в полной мере.

Соответственно по приезду мы с Нурбековым пришли к такому выводу, что очистка проводилась неправильно и не была доведена до конца. Мы свое мнение высказали курирующему вице-министру Гани Садибекову, объяснив, что работа по проекту ведется некорректно, - пояснила свидетель.

Также она отметила, что в марте-апреле 2017 года подрядчик для оплаты представил акты выполненных работ.

После Нурбеков доложил Садибекову о допущенных нарушениях ТОО "Аймак и К" и отказался подписывать указанные акты. Также у Нурбекова были сомнения по увеличению стоимости работ с 5 млрд до 7,5 млрд тенге, - добавила она.

Кроме того, Алимсурина рассказала, что в середине марта 2017 года департаментом финансов Министерства энергетики был объявлен конкурс по привлечению технадзора для работ по очистке озера Карасу. Председателем конкурсной комиссии являлся Гани Садибеков.

В ходе конкурса заместитель директора департамента Акылбеков сообщил ей, что по поручению руководства Минэнерго необходимо оказать предпочтение ТОО "Стройинтеграция".

После того, как ТОО "Стройинтеграция" заключило договор с Минэнерго на оказание услуг технадзора, Алимсурина по требованию экс-вице-министра завизировала фиктивные акты выполненных работ.

Мы с директором департамента дали знать вице-министру о том, что пока не стоит подписывать акты, так как батиметрические исследования не осуществлялись. Но я отказывалась эти проекты подписывать, так как не была уверена в правильном выполнении работы. Соответственно, об этом я сказала своему директору, что не хочу подписывать акты. Было четкое поручение от руководства, что мы должны подписать их, так как я занимаюсь этим проектом и обязана подписать. Ситуация дошла до такой степени, что вице-министр без моего визирования, акты на подписание не принимал, и сказал: "Если не буду подписывать акты, то я могу уволиться по собственному желанию". На тот период у меня альтернативного выхода не было, - рассказала Алимсурина.

Напомним, что экс-вице-министр Гани Садибеков согласно материалам уголовного дела, обвиняется в том, что являясь вице-министром энергетики и председателем конкурсной комиссии отдал предпочтение ТОО "Стройинтеграция", заставив генерального директора ТОО "КАПЭ" Скольского В. заключить с указанной компанией договор намерения на аренду оборудования.

В результате конкурсные заявки других потенциальных поставщиков были отклонены. Соответствующим требованиям конкурсной документации признано только ТОО "Стройинтеграция", с которой и заключил договор бывший вице-министр энергетики. Напомним, ранее в ходе судебного процесса в качестве свидетеля был допрошен генеральный директор Акционерного общества "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры" Бегман Кульбаев.

Также свои показания дала бывший заместитель директора департамента управления отходами Министерства энергетики Бизара Досмакова.

Кроме того, о подробностях касательно объема очистки озера Карасу Щучинско-Боровской курортной зоны в ходе суда доложил и бывший специалист технадзора ТОО "Стройинтеграция" Александр Лыков.

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