В Туркестанской области ОПГ "крышевала" незаконные игорные заведения

В ходе обыска в доме организатора ОПГ в Шымкенте изъяли рабочий блокнот с записями о легализации имущества на сумму 7 млн долларов США и 7 млрд тенге.

В Туркестанской области выявлена ОПГ, контролировавшая деятельность незаконных игорных заведений, передает zakon.kz.

В Туркестанской области в результате спецоперации прекращена деятельность организованной преступной группы, которая длительное время действовала на территории приграничных с Узбекистаном Мактааральского и Жетысайского районов.

Сотрудники регионального департамента экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу МФ РК разоблачили деятельность по организации незаконного игорного бизнеса. При этом в оборот привлекались деньги, полученные преступным путем, которые позже легализовывались через официальную сеть букмекерской конторы "СтавкаБет". Оперативно-следственной группой при поддержке подразделения специального назначения Национальной гвардии РК, проведены одновременные обыски в семи заведениях, контролируемых членами преступной группы, - сказано в сообщении пресс-службы КФМ МФ РК.

В ходе обыска в доме организатора ОПГ в Шымкенте изъяли рабочий блокнот с записями о легализации имущества на сумму 7 млн долларов США и 7 млрд тенге.

Судом наложен арест на 25 объектов собственности (дома, рестораны, игровые залы букмекерских контор, земельные участки, автомобили) в Шымкенте и на территории Туркестанской области, принадлежащих организатору ОПГ. Также арестовано 11 имущественных объектов, принадлежащих другим активным членам ОПГ.

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