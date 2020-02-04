Получивший ожоги при спасении пенсионера мужчина находится в тяжелом состоянии

На данный момент врачи обсуждают возможность проведения операции по пересадке кожи.

Пациент, поступивший в НИИТО из Актобе с незаживающими ожоговыми ранами 8-ми месячной давности, токсической анемией 2-ой степени, ожоговым истощением тяжелой степени продолжает находиться в стабильно тяжелом состоянии. Об этом журналистам рассказал заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии НИИТО д.м.н., профессор Айдос Конкаев, передает корреспондент zakon.kz

Пациент поступил 27 января, сегодня восьмые сутки после его доставки по линии санавиации. На данный момент состояние пациента стабильно тяжелое. Он находится в отделении реанимации под индивидуальным наблюдением. Полностью проводится его динамическое наблюдение, анализы полностью все контролируются и проводится интенсивная терапия, комплексное лечение, включающее проведение антибактериальной терапии, инфузионной, полноценного энторального питания и также проводится местное лечение ран. Совместно с комбустиологами мы проводим ежедневные перевязки, в динамике – состояние ран уменьшается, - сообщил Конкаев.

Все это время 25-летний парень лежит на животе (у него ожоги спины и ног). Состояние ран также не позволяет ему ходить. Когда он начинает двигаться, раны повреждаются и может развиться кровотечение.

- В нашем отделении мы специально разработали комплекс упражнений для пациентов, это лечебная гимнастика, позволяющая активировать больного в пределах кровати. Он немного поднимается, может отжиматься на руках, поскольку руки у него не задействованы. Есть определенные движения в руках, голову поворачивает. Поэтому угроз появления побочных эффектов от того, что он больше 8 месяцев лежит на животе, - нет, профилактика проводится, - рассказал врач.

На вопрос, "возможно ли, что пациент был бы уже выписан из больницы, если бы его привезли раньше, а не через 8 месяцев", заведующий отделением ответил уклончиво.

Трудно комментировать, что было бы, если бы его привезли к нам раньше. Но лечение проводилось, удалось его спасти. Достаточно высокий процент летальности при таком большом объеме осложнений. Поэтому врачи сделали все возможное. Но мне трудно сказать, потому я его в этот момент не видел, но у нас в клинике лечение проводится в полном объеме, - сообщил он и добавил, что в данный момент жизни молодого человека ничего не угрожает, хотя состояние тяжелое, сепсис.

На данный момент врачи обсуждают возможность проведения операции по пересадке кожи. Хотя пока состояние организма еще не позволяет производить хирургические вмешательства. Кожа попросту не приживется. За неделю врачам НИИТО удалось стабилизировать уровень гемоглобина (около 80-85 граммов), компенсировать уровень белка (за счет энторального питания и переливания альбумина). Внутренние органы стабильные, артериальное давление, биохимические параметры все в пределах возрастной нормы.

Когда он будет готов, мы проведем операцию по пересадке кожи. Мы будем смотреть сейчас, что это будет за кожа, потому что у него большой процент ожогов – до 60%. Участки свободные есть, но будем подбирать. Будем обсуждать вариант использования искусственной кожи и так далее, - пояснил профессор.

Сколько времени потребуется для восстановления парня, который получил сильнейшие ожоги при попытке спасти пожилого человека из горящего дома – пока непонятно. По словам Конкаева, все случаи уникальны и индивидуальны.

Каких-то сроков сказать: два, три месяца – нет. Все зависит от пациента, индивидуальных особенностей, интенсивности терапии, это займет время. Необходимые препараты есть, помощь оказывается экстренная в полном объеме, никаких дополнительных лекарств не требуется, вся помощь бесплатная в рамках ГОБМП. У нас есть успешный опыт лечения таких пациентов. Качество жизни, конечно, страдает, но мы делаем все, чтобы это качество улучшить. Ограничения, конечно, будут. Но восстановление будет зависеть от индивидуальных особенностей организма. Это требует достаточно длительного времени. У парня организм крепкий, позволил бороться с таким тяжелым заболеванием, - сказал Конкаев.

На данный момент парень лежит в индивидуальной палате, куда пускают не всех. Врачи опасаются дополнительного инфицирования ран, присоединения инфекций, в том числе вирусных. Так что есть определенные ограничения в контакте.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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