Стройки в Бангкоке остановили из-за загрязнения воздуха

Работы на объектах остановлены на трое суток.

Решением городских властей из-за высокой степени загрязнения воздуха пылевыми частицами строительные работы на крупных инфраструктурных объектах Бангкока прекращены, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Работы на таких объектах, как новые небоскребы, развязки автомобильных дорог и новые линии метро остановлены на трое суток. Если не будет изменений, то запрет на ведение строительных работ будет продлен.

3 февраля уровень загрязнения воздуха пылевыми частицами в таиландской столице вновь превысил безопасные значения. На следующий день в большинстве районов Бангкока уровень загрязнения превышал 70 микрограммов на один кубический метр воздуха.

По данным городского метеорологического центра, пылевые частицы, включая дизельную сажу, сконцентрировались в атмосфере Бангкока в последние дни из-за отсутствия достаточно сильных ветров, которые обычно "выдувают" смог из города.

Главными виновниками загрязнения воздуха в Бангкоке считаются строительные объекты и дизельные двигатели грузовых автомобилей, городских автобусов старой конструкции и пикапов.

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