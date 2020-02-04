Более 600 камер установят на трассах Казахстана в 2020 году

В целом, до 2024 года видеооборудование появится на 32 участках дорог республиканского значения.

В этом году планируется установить более 600 камер на 11 тысяч километрах автомобильных дорог республиканского значения, передает zakon.kz со ссылкой на МИИР РК.

Камеры фото- и видеофиксации круглосуточно будут контролировать дорожное движение на трассах страны. В целом, до 2024 года видеооборудование появится на 32 участках дорог республиканского значения, - говорится на сайте ведомства.

Как отмечается, вычислительные мощности и специальное программное обеспечение системы, по словам разработчиков, позволят в режиме реального времени обрабатывать значительные объемы информации.

Так, будут определяться скорость и направление движения авто, тип транспортного средства без использования персональных данных, а также автомобили, движущиеся по обочине и без государственных регистрационных номерных знаков. Одной из главных задач станет фиксация нарушений правил дорожного движения: остановка в неположенном месте, движение в обратном направлении, движение по встречной полосе, нарушение скоростного режима и многое другое.

Кроме того, система позволит регистрировать дорожный трафик в автоматическом режиме и определять движение транспортного средства вне зависимости от оси камеры.

Система взимания платы будет иметь обширную инфраструктуру. В нее будут включены пункт стационарного контроля, аппаратно- программный комплекс средств автоматической идентификации, центры мониторинга, обработки данных, работы с клиентами, а также каналы связи передачи данных.

Национальная компания "ҚазАвтоЖол" в декабре прошлого года объявила результаты инвестконкурса по устройству и обслуживанию системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам республиканского значения, по итогам которого был подписан договор с казахстанско-тайваньским консорциумом.

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