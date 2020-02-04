В Актау неизвестные в медицинских масках открыли стрельбу в кафе

По данному факту начато досудебное расследование.

Двое вооруженных мужчин в масках открыли огонь в караоке-баре, который находится в 7 микрорайоне Актау. По предварительным данным, пострадавших нет, передает zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 февраля 2020 года. На кадрах записи видеонаблюдения видно, как двое мужчин в масках, один из которых, предположительно, находился в нетрезвом состоянии, вошли в заведение. Оба вооружены.

На входе мужчинам встретился один из посетителей, который попытался выхватить у одного из них оружие. Но в этот момент на него направил пистолет второй. После пытавшийся оказать сопротивление гость отпустил вооружённого посетителя. Затем мужчины спокойно заходят в зал и разгуливают по заведению, видимо, кого-то ищут.

В департаменте полиции Мангистау данный факт подтвердили. На данный момент ведутся поиски открывших стрельбу мужчин.

В 07:30 часов в дежурную часть УП города Актау поступило сообщение о том, что примерно в 07:00 часов двое неизвестных в медицинских масках с оружием в руках произвели два выстрела в пол в караоке-баре «Grammy’s» и скрылись в неизвестном направлении,- говорится в сообщении.

По данному факту управлением полиции Актау начато досудебное расследование по ч.3 ст.293 УК РК. В ходе следствия были изъяты записи с камеры видеонаблюдения и дробовые пули. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых лиц.

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