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Грету Тунберг второй раз выдвинули на Нобелевскую премию

Законодатели предлагают оценить работу Тунберг, позволившую многим политикам открыть глаза на климатический кризис.

Фото : rusvesna.su4 февраля 2020, 15:02

Экоактивистку Грету Тунберг из Швеции во второй раз номинировали на Нобелевскую премию мира, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Ее кандидатуру выдвинули два шведских законодателя — Йенс Холм и Хакан Свеннелинг, члены Левой партии страны.

Они предлагают оценить работу Тунберг, позволившую многим политикам открыть глаза на климатический кризис. По их мнению, активизм школьницы по сокращению выбросов и соблюдению Парижского соглашения по климату также является актом установления мира.

В 2019 году кандидатуру Тунберг на Нобелевскую премию мира представили два шведских и три норвежских политика за вклад в движение по борьбе с глобальным потеплением.

Тунберг стала известна как в Швеции, так и за ее пределами после того, как в августе 2018 года вышла на одиночный пикет перед зданием парламента в Стокгольме. Она требовала от правительства соблюдения условий Парижского соглашения по климату.


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