Грету Тунберг второй раз выдвинули на Нобелевскую премию

Законодатели предлагают оценить работу Тунберг, позволившую многим политикам открыть глаза на климатический кризис.

Экоактивистку Грету Тунберг из Швеции во второй раз номинировали на Нобелевскую премию мира, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Ее кандидатуру выдвинули два шведских законодателя — Йенс Холм и Хакан Свеннелинг, члены Левой партии страны.

Они предлагают оценить работу Тунберг, позволившую многим политикам открыть глаза на климатический кризис. По их мнению, активизм школьницы по сокращению выбросов и соблюдению Парижского соглашения по климату также является актом установления мира.

В 2019 году кандидатуру Тунберг на Нобелевскую премию мира представили два шведских и три норвежских политика за вклад в движение по борьбе с глобальным потеплением.

Тунберг стала известна как в Швеции, так и за ее пределами после того, как в августе 2018 года вышла на одиночный пикет перед зданием парламента в Стокгольме. Она требовала от правительства соблюдения условий Парижского соглашения по климату.

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