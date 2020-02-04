Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

К смертной казни приговорен предполагаемый агент ЦРУ

Он пытался передать информацию об атомной программе Ирана разведке США.

Фото : mk-turkey.ru4 февраля 2020, 15:08

В Иране предполагаемый агент ЦРУ приговорен к смертной казни за шпионаж в области иранской ядерной программы. Об этом сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Один из шпионов ЦРУ по имени Амир Рахимпур был приговорен к смертной казни. Верховный суд оставил в силе этот приговор. Он пытался передать информацию об атомной программе Ирана разведке США, - сказал он.

По его словам, приговор должен быть в скором времени приведен в исполнение, чтобы его покровители поняли, что Иран не будет попустительствовать своим зарубежным врагам.

Наши логика и действие показывают готовность к решительным ответным мерам на вражеские инициативы, - отметил официальный представитель Верховного суда.

В связи с обострением отношений между Тегераном и Вашингтоном в Иране идет кампания по выявлению иностранных агентов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты