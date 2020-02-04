К смертной казни приговорен предполагаемый агент ЦРУ

Он пытался передать информацию об атомной программе Ирана разведке США.

В Иране предполагаемый агент ЦРУ приговорен к смертной казни за шпионаж в области иранской ядерной программы. Об этом сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Один из шпионов ЦРУ по имени Амир Рахимпур был приговорен к смертной казни. Верховный суд оставил в силе этот приговор. Он пытался передать информацию об атомной программе Ирана разведке США, - сказал он.

По его словам, приговор должен быть в скором времени приведен в исполнение, чтобы его покровители поняли, что Иран не будет попустительствовать своим зарубежным врагам.

Наши логика и действие показывают готовность к решительным ответным мерам на вражеские инициативы, - отметил официальный представитель Верховного суда.

В связи с обострением отношений между Тегераном и Вашингтоном в Иране идет кампания по выявлению иностранных агентов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!