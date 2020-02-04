Назначен заместитель председателя Комитета госдоходов

Им стал Николай Казутин.

Ответственный секретарь министерства финансов Ерулан Жамаубаев представил коллективу заместителя председателя Комитета госдоходов, назначенного приказом первого заместителя премьер-министра - министра финансов Алихана Смаилова. Им стал Николай Казутин, передает zakon.kz.

Казутин Николай Юрьевич родился 28 ноября 1982 году в Алматы. Образование высшее, в 2003 году окончил Казахский Экономический Университет им. Т.Рыскулова по специальности бухгалтерский учет и аудит.

Трудовая деятельность:

· с февраля 2001 года начал работать специалистом по страхованию и бухгалтерскому учету филиалов ОАО «Промышленная страховая группа», г.Алмата;

· с июля 2003 года по 2005 года- финансовый аналитик АО «Страховая компания «Amanat Insurance», г.Алмата ;

· с марта 2005 года по февраль 2006 года - финансовый аналитик ТОО «Страховой брокер «Казинтерполис», г.Алмата;

· с марта 2006 года по июнь 2016 года – старший менеджер Департамента ТОО «Прайсуотерхаускуперс Такс Энд Эдвайзори» ,г.Алмата;

· с августа 2016 года по январь 2018 года – советник АО «Кокшетауские минеральные воды», г.Кокшетау;

· с января 2018 года по ноябрь 2019 года – руководитель службы внутреннего аудита АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» , г.Усть-Каменегорск ;

· с 24 января 2020 года –заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

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