Леопард попал в фотоловушку в заповеднике Мангистауской области

Фотоловушки зафиксировали кошку два раза.

В Устюртском государственном заповеднике очередной раз на фотоловушку попал леопард. Об этом сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет, передает zakon.kz.

По его словам, фотоловушки зафиксировали кошку два раза. В декабре 2019 года и январе 2020 года. Впервые об этом сообщали в ноябре 2018 года.

Тогда же заповедником было организовано экспедиция по изучению леопарда. По итогам экспедиции специалисты подтвердили факт пребывания редчайшего представителя семейства кошачьих – переднеазиатского леопарда, - сообщил Сакен Дилдахмет на свой странице в Facebook.

После этого Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК были начаты работы по изучению хищника.

И недавно было получено положительное заключение государственной экологической экспертизы на проект "Включения переднеазиатского леопарда в Красную книгу Республики Казахстан (Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных).

Главной целью включения переднеазиатского леопарда в Красную книгу РК является принятие дальнейших активных действий по мониторингу и охране вида в Казахстане.

Внесение переднеазиатского леопарда в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов явится вкладом Республики Казахстан в дело сохранения и восстановления мировой популяции этого глобально угрожаемого представителя семейства кошачьих, - пояснил он.

Леопард Panthera pardus L.,1758 – один из видов крупных хищных млекопитающих, имеющий обширный ареал, охватывающий большую часть Африки и существенную часть Южной Азии. Переднеазиатский леопард в качестве подвида относится к виду леопард (Panthera pardus), роду Пантера (Panthera), подсемейству Большие кошки (Pantherinae).

Как редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения, переднеазиатский леопард внесен в Красный список МСОП (категория Endangered) и внесен в Красные книги ряда сопредельных с Казахстаном государств.

Формально в Казахстане не обитает. С начала ХХI века отмечено лишь несколько достоверных случаев появления леопарда, вероятно, связанных с заходами из сопредельного Туркменистана.

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