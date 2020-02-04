Можно ли заразиться коронавирусом через посылку с AliExpress

Чтобы ответить на этот вопрос, надо обратиться к науке.

Мир охватывает массовая истерия по поводу коронавируса 2019-nCoV. Многие даже не хотят из-за этого заказывать посылки с AliExpress, сообщает zakon.kz со ссылкой на hi-news.ru.

Опасен ли вирус при заказе с AliExpress

Чтобы ответить на этот вопрос, надо обратиться к науке. Прежде всего стоит вспомнить, что вообще такое вирус. Напомним, что это сложная форма жизни, задачей которой является внедрение своего ДНК в клетку живого организма или растения. После этого клетка может или погибнуть, или стать носителем вируса, или, если вирус будет побежден, он потеряет свою силу, проникнет в ДНК организма и сможет передаться другим поколениям.

Из сказанного становится понятным, что для существования вирусу нужна живая ткань. Именно из нее он берет белок для обеспечения своей деятельности и для размножения. Без соответствующей среды большинство вирусов не выживает и суток. В редких случаях период выживания может растянуться до нескольких суток. Если на предмете находятся биологические следы, вроде слюны, тканей живого организма или крови, время жизни вируса может еще увеличиться, но незначительно.

Кроме этого, на “время жизни” вируса может оказать влияние перепад температур, изменения влажности и воздействие химических веществ, в том числе, и тех, из которых состоит, например, упаковка товара. Как правило, все это оказывает на вирус разрушающее воздействие и сокращает его жизненный цикл.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что даже в самом лучшем для него случае, вирус выживает вне питательной среды не более недели. Часто ли к вам приходили посылки меньше, чем через неделю? Вывод прост — заказ посылок из Китая является достаточно безопасным. По крайней мере, если основываться на известных данных. Возможно, вирус мутирует, но пока дела обстоят именно так, как я описал. Впрочем, одно “но” все равно есть.

Время доставки с AliExpress во время коронавируса

Несмотря на кажущуюся безопасность, не стоит быть таким оптимистом и стоит понимать, что заказ товаров именно сейчас вы делаете на свой страх и риск. Вероятность передачи вируса все равно есть, хоть и очень небольшая. Возможно, стоит пока повременить с покупками.

Кроме этого, есть еще одна неприятная особенность в заказах, которые вы сделаете сейчас. Из-за введенных мер безопасности, нехватки рабочих рук в Китае и многих других факторов, срок поставки товара может очень сильно увеличиться. Возможно, даже до нескольких месяцев.

Есть даже случаи, когда китайские продавцы просили отменить заказы сделанные в конце января, так как не могут гарантировать доставку товара в срок. Для продавца это лишние расходы и головная боль от споров и претензий, которые на него посыпятся.

Как обезопасить себя от коронавируса

Если вы хотите заказать что-то с китайских площадок, но боитесь того, что вместе с посылкой к вам приедет вирус, можете принять некоторые меры безопасности. Например, обработать посылку антисептическими средствами, при этом проводить процедуру в резиновых перчатках и в маске. Так вы сможете удалить вирус, если он все же доедет до вашего почтового отделения.

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