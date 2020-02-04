Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстанец на BMW из Армении 437 раз нарушил правила в Нур-Султане

Всего за 2019 год казахстанцы на авто с иностранными номерами нарушили ПДД более 90 тысяч раз.

Фото : kolesa.kz4 февраля 2020, 15:37

Своеобразный антирейтинг лихачей, разъезжавших в 2019 году по Нур-Султану на иностранных номерах, составил департамент полиции столицы, сообщает zakon.kz со ссылкой на kolesa.kz.

По информации полицейских, до начала интеграции баз данных полицейских и страховщиков "иностранцы" успели накатать только в одной столице нарушений на 817 миллионов тенге. При этом 93 % штрафов ими так и не были уплачены.

В Нур-Султане рейтинг злостных нарушителей ПДД в 2019 году возглавил водитель BMW 5-й серии, зарегистрированной в Республике Армении. 30-летний гражданин РК — абсолютный рекордсмен (437 предписаний).

На втором месте — 50-летний житель столицы(!), разъезжавший по городу на автомобиле Toyota Camry опять-таки с армянскими номерами. Мужчина в прошлом году проигнорил правила 369 раз.

Третье и четвертое места одновременно, по подсчетам полицейских, занимает 32-летний владелец двух автомобилей с армянским учетом — Toyota Ipsum и Nissan Tiida. На одной машине он нарушил ПДД 72 раза, на второй — 69. Итого: 141 раз.

И, наконец, на пятом месте — 29-летний житель столицы на иностранном Porsche Cayenne, нарушивший правила дорожного движения 74 раза.

В целом, по данным МВД РК, казахстанцы на авто с иностранными номерами в 2019 году нарушили ПДД более 90 тысяч раз. Общая сумма штрафов составила более 1.1 миллиарда тенге.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты