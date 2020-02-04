Казахстанец на BMW из Армении 437 раз нарушил правила в Нур-Султане

Всего за 2019 год казахстанцы на авто с иностранными номерами нарушили ПДД более 90 тысяч раз.

Своеобразный антирейтинг лихачей, разъезжавших в 2019 году по Нур-Султану на иностранных номерах, составил департамент полиции столицы, сообщает zakon.kz со ссылкой на kolesa.kz.

По информации полицейских, до начала интеграции баз данных полицейских и страховщиков "иностранцы" успели накатать только в одной столице нарушений на 817 миллионов тенге. При этом 93 % штрафов ими так и не были уплачены.

В Нур-Султане рейтинг злостных нарушителей ПДД в 2019 году возглавил водитель BMW 5-й серии, зарегистрированной в Республике Армении. 30-летний гражданин РК — абсолютный рекордсмен (437 предписаний).

На втором месте — 50-летний житель столицы(!), разъезжавший по городу на автомобиле Toyota Camry опять-таки с армянскими номерами. Мужчина в прошлом году проигнорил правила 369 раз.

Третье и четвертое места одновременно, по подсчетам полицейских, занимает 32-летний владелец двух автомобилей с армянским учетом — Toyota Ipsum и Nissan Tiida. На одной машине он нарушил ПДД 72 раза, на второй — 69. Итого: 141 раз.

И, наконец, на пятом месте — 29-летний житель столицы на иностранном Porsche Cayenne, нарушивший правила дорожного движения 74 раза.

В целом, по данным МВД РК, казахстанцы на авто с иностранными номерами в 2019 году нарушили ПДД более 90 тысяч раз. Общая сумма штрафов составила более 1.1 миллиарда тенге.

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