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Глава управления предпринимательства акимата подозревается в хищении госсредств

Окончательное решение с определением степени вины будет вынесено судом.

Фото : zakon.kz4 февраля 2020, 15:45

Антикоррупционной службой Жамбылской области начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области" по подозрению в совершении коррупционных преступлений, передает zakon.kz.

Он подозревается в хищении бюджетных средств на системной основе путем необоснованного перечисления и обналичивания через ИП за неоказанные услуги, а также незаконного начисления и выдачи заработной платы фактически не работавшему лицу, - сообщили в Антикоррупционной службе.

1 февраля в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Окончательное решение с определением степени вины будет вынесено судом.


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