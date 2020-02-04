Глава управления предпринимательства акимата подозревается в хищении госсредств
Окончательное решение с определением степени вины будет вынесено судом.
Фото : zakon.kz4 февраля 2020, 15:45
Антикоррупционной службой Жамбылской области начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области" по подозрению в совершении коррупционных преступлений, передает zakon.kz.
Он подозревается в хищении бюджетных средств на системной основе путем необоснованного перечисления и обналичивания через ИП за неоказанные услуги, а также незаконного начисления и выдачи заработной платы фактически не работавшему лицу, - сообщили в Антикоррупционной службе.
1 февраля в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Окончательное решение с определением степени вины будет вынесено судом.
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