Курс доллара снова снизился
Средневзвешенный курс доллара составил 379,53 тенге (-1,16).
Фото : zakon.kz4 февраля 2020, 16:11
На Казахстанской фондовой бирже (KASE)прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 379,53 тенге (-1,16).
Средневзвешенный курс евро составил 420,07 тенге (-1,23), объем торгов 700 тысяч евро.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,9819 тенге (+0,0281), объем торгов 4,2 млн рублей.
В обменниках курс доллара – 379,1-380,5 тенге, евро – 419,7-421,7 тенге, рос.рубля – 5,98-6,03 тенге.
В торгах приняли участие 10 членов KASE.
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