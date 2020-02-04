Курс доллара снова снизился

Средневзвешенный курс доллара составил 379,53 тенге (-1,16).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE)прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 379,53 тенге (-1,16).

Средневзвешенный курс евро составил 420,07 тенге (-1,23), объем торгов 700 тысяч евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,9819 тенге (+0,0281), объем торгов 4,2 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 379,1-380,5 тенге, евро – 419,7-421,7 тенге, рос.рубля – 5,98-6,03 тенге.

В торгах приняли участие 10 членов KASE.

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