Опубликовано видео спецоперации в Алматинской области

Подозреваемый помещен под стражу в ИВС Жамбылской районной полиции.

В Алматинской области провели спецоперацию, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Алматинской области в ходе спецоперации, из незаконного оборота изъята крупная партия наркотиков.

Оперативные мероприятия были организованы на трассе Алматы-Бишкек, где на 97 км задержана автомашина Pontiac у пассажира которой в присутствии понятых обнаружено и изъято 4 кг 627 гр марихуаны и 5,52 гр гашиша.

Задержан 43-летний житель Жамбылской области, который следовал на такси в качестве пассажира. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических средств. Факт зарегистрирован, по которому начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 296 части 4 УК РК (Незаконное хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере), - отметили в пресс-службе областной полиции.

Подозреваемый помещен под стражу в ИВС Жамбылской районной полиции.

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