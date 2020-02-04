В Нур-Султане объявлено штормовое предупреждение

Жителям и гостям столицы рекомендуют держаться подальше от столбов, деревьев, рекламных щитов, опор ЛЭП и проводов.

По данным РГП "Казгидромет", 5 февраля в столице ожидается гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%. Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям, передает zakon.kz.

В связи с непогодой жителям и гостям столицы рекомендуется:

- быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях;

- на улице старайтесь держаться подальше от столбов, деревьев, рекламных щитов, опор ЛЭП и проводов.

- плотно закрывайте все окна в доме или квартире;

- уберите с балконов все предметы, которые могут выпасть наружу;

- не подходите к оборванным проводам и раскачивающимся предметам;

- в случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании до его стихания;

- строительным объектам принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий; по возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства.

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

- подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;

- будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите;

- старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;

- руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения;

- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

- смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.

Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите. Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112, - сказали в ДЧС.

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