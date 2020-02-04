Израиль и Египет могут создать зону свободной торговли с Казахстаном

Недавно соглашения о свободной торговле были подписаны с Сербией и Сингапуром.

Казахстан ведет переговоры по созданию зоны свободной торговли с Израилем и Египтом. Ожидаемая сумма наращивания экспорта превышает 790 млн долларов. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов на коллегии, передает корреспондент zakon.kz.

Создание зон свободной торговли, по его словам, один из механизмов развития региональной торговли.

Это один из самых эффективных инструментов либерализации торговли, обеспечивающих доступ на рынки товаров путем взаимного устранения тарифов, нетарифных барьеров (квоты, технические барьеры и другие). Так, с Вьетнамом соглашение о свободной торговле действует с октября 2016 года. За это время товарооборот вырос на 51% (с 366,3 млн долл. до 554,3 млн долл.) С Ираном временное соглашение начало действовать с октября 2019 года. Для Казахстана снижены импортные пошлины на такие товары как говядина, масло растительное, кондитерские изделия и макароны, - добавил министр.

Кроме того, недавно соглашения о свободной торговле были подписаны с Сербией и Сингапуром. Потенциал увеличения экспортных поставок в эти страны составляет 150 млн и 416 млн долларов, соответственно.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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