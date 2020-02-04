На сегодняшний день, согласно данным профильного ведомства, госпитализированы и изолированы в отдельных боксах 94 человека с температурой и признаками ОРВИ.

Растет доля выписанных людей после посещения Китая — Минздрав

Растет доля выписанных пациентов после посещения Китая, сообщил на брифинге официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип, передает корреспондент zakon.kz.

Статус мониторинга наших и иностранных граждан, приехавших из КНР после 6 января. На сегодняшний день госпитализированы и изолированы в отдельных боксах 94 человека с температурой и признаками ОРВИ, из них выписаны 61, в стационарах под медицинским наблюдением остаются 33 человека. Хотим обратить внимание, что каждый день нарастает доля выписанных людей, как в Казахстане, так и в Китае, — сообщил Ахметшарип.

По его словам, у всех госпитализированных врачи берут и отправляют пробы для дополнительного контроля в Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Айкимбаева в городе Алматы, где освоена методика по ПЦР-диагностике нового коронавируса.

Также на брифинге сообщили о гражданах, которые были эвакуированы из Уханя в Казахстан.

Доступ всех, в том числе и СМИ, ограничен до 16 февраля до конца карантина. Минздрав вчера организовал съемку одного специального сюжета для всех телеканалов, а также разместил их на свои странице в социальных сетях. Напоминаем , что сами студенты в телефонных разговорах с журналистами отметили, что все условия размещения отличные, медицинский персонал внимателен, — отметил официальный представитель Минздрава.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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