Опустевшие улицы Китая из-за коронавируса

Из-за новостей о распространении коронавируса и ограничений, наложенных властями, спрос на нефть упал в Китае на 20%

Несмотря на то, что Китай не объявил режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса, ежегодные новогодние каникулы были продлены, многие производства закрыты, а людей просят постараться ограничить перемещение и общение с другими людьми. Улицы некоторых городов опустели. О ситуации в Китае — в фоторепортаже РБК, передает zakon.kz.

27 января из-за риска распространения коронавируса Китай продлил ежегодные новогодние каникулы. Они должны были закончиться 26 января. Соответствующие указания Госсовета КНР распространяются на все провинции, города центрального подчинения и автономные районы

Один из финансовых районов Шанхая (Фото: Aly Song / Reuters)

Жертвами нового вируса стали​ более 400 человек. Больше всего заразившихся в Китае. По данным ВОЗ на 3 февраля, заражены 17 391 человек (из них в Китае 17 238)

Центральный деловой район Пекина (Фото: Wu Hong / EPA / ТАСС)



Китайские финансовые рынки открылись только 3 февраля. Фондовый индекс Шанхайской биржи в день открытия показал​ падение в 8% — самое высокое за последнее четыре года

Мост через Янцзы, ведущий в Ухань (Фото: Thomas Peter / Reuters)



Распространение вируса начало с города Ухань — столицы провинции ​Хубэй

Тоннель под Янцзы, ведущий в Ухань (Фото: China Daily / Reuters)



Сейчас Ухань, как и несколько других городов провинции, закрыт

Пекин (Фото: Wu Hong / EPA / ТАСС)

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Из-за новостей о распространении коронавируса и ограничений, наложенных властями, спрос на нефть упал в Китае на 20%

Чанша (Фото: Thomas Peter / Reuters)



Жителям китайских городов рекомендовано ограничить свои перемещения, тщательнее мыть руки и сократить общение

Статуя в одном из парков китайского города Хуайань (Фото: Zuma / ТАСС)



Некоторые страны, в том числе Россия, ограничили авиа- и ж/д сообщение с китайскими городами

Храм Донглин на севере провинции Цзянси (Фото: Thomas Peter / Reuters)



Китай закрыл для посещения некоторые туристические места, такие как часть Великой китайской стены и Диснейленд в Шанхае





Циндао (Фото: CNSPhoto / Reuters)

В большинстве крупных городов происходит ежедневная санитарная обработка улиц.

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