С инвалидов незаконно удержали налоги на 90 млн тенге

Также выявлено около 500 фактов диспропорции в оплате труда между казахстанскими и иностранными работниками.

В Генеральной прокуратуре РК подвели итоги года, рассказали об основных функциях прокуратуры, разъяснили особенности высшего надзора, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, основные показатели работы по итогам года, озвучила на брифинге официальный представитель ведомства Оксана Петерс.

Так по ее словам, в прошлом году по выявленным нарушениям к различным видам ответственности привлечено 19 тысяч лиц. Государству возмещено 32 млрд тенге. По ходатайствам и протестам прокуроров отменены и изменены 1 025 судебных актов по гражданским и административным делам.

На брифинге рассказали, как защищаются права инвалидов, в том числе детей с ограниченными возможностями.

Имели место факты незаконного удержания с 7 тыс. инвалидов налогов на 90 млн. тенге. Длительное время более 30 тысячам учителей школ, обучающих детей-инвалидов, не выплачивались положенные им по закону доплаты в размере 40%. После нашего вмешательства сейчас эти выплаты производятся, - сообщила Оксана Петерс.

По указанию Генерального прокурора создано 96 следственно-оперативных групп, для расследования и раскрытия преступлений против детей и изнасилований.

В их составе – опытные женщины-следователи и прокуроры. Разработана специальная методика. В результате эффективность расследования половых преступлений повысилась на 42%.

Выявлено около 500 фактов диспропорции в оплате труда между казахстанскими и иностранными работниками. По всем фактам приняты меры.

В прошлом году прокуроры освободили из служебных помещений 752 лица. Прекратили необоснованное преследование 295 человек. Отменили более 16 тысяч незаконных постановлений о прекращении и прерывании сроков расследования. По протестам и ходатайствам прокуроров пересмотрены приговоры в отношении почти полутора тысяч граждан. Улучшено положение 600 осужденных. По инициативе Генеральной прокуратуры оправдан 41 человек, – сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!