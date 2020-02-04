КПО провела форум с участием производителей Татарстана

Целью мероприятия послужило создание и развитие новых отечественных производств на территории Республики Казахстан в рамках сотрудничества с компаниями Татарстана.

Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) 4 февраля 2020 года в Нур-Султане провела форум "Сотрудничество по развитию машиностроения с участием производителей Республики Татарстан".

Данное мероприятие было организовано в сотрудничестве с Министерством промышленности и торговли Татарстана при поддержке Министерства энергетики РК, акимата Западно-Казахстанской области и Полномочного органа - ТОО "PSA".

В работе форума приняли участие представители крупных нефтегазовых операторов в Республике Казахстан - ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО), "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." (НКОК), АО "Национальная компания "KAZAKH INVEST" и отечественных машиностроительных компаний.

Целью мероприятия послужило создание и развитие новых отечественных производств на территории Республики Казахстан в рамках сотрудничества с компаниями Татарстана.

Как отметил генеральный директор КПО Эдвин Блом в своем обращении к участникам, данное мероприятие является диалоговой площадкой для изучения потенциальных возможностей будущего партнерства. В результате должны появиться новые идеи и контакты, открывая, таким образом более широкие возможности совместного производства новых товаров и услуг для освоения Карачаганакского месторождения.

По словам заместителя генерального директора КПО Марата Каримова, "основным направлением для совместной работы является Западно-Казахстанская область, - регион, где расположено Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение. В связи с этим, мы хотели бы обсудить имеющийся потенциал, а также инициативы по развитию сотрудничества и бизнеса, предлагаемые руководством ЗКО с целью привлечения иностранных инвесторов".

Сегодня, мы приглашаем производителей из Татарстана, заинтересованных в локализации своих товаров и услуг в Республике Казахстан, запустить совместное производство технологической продукции под маркой "Сделано в Казахстане, - добавил Эдвин Блом.

Форум послужил логическим продолжением состоявшегося в октябре 2019 года визита представителей акимата Западно-Казахстанской области, КПО и ТОО "PSA" в Татарстан с целью изучения опыта Республики по импортозамещению в нефтегазовой промышленности.

В рамках форума подписаны соглашения о создании консорциумов между компаниями ТОО "КазМунайХим" (РК) и "Миррико" (Татарстан), ТОО "КазМунайХим" (РК) и "НефТех" (Татарстан).

На сегодня у КПО уже сложились тесные деловые контакты с департаментом инвестиций и торговли Великобритании, IRO (Ассоциацией голландских поставщиков в нефтегазовой отрасли и сфере морских ВИЭ) и казахстанско-итальянской Торговой палатой. Это позволило компании добиться успешной реализации нескольких проектов локализации, способствующих созданию новых производств и дополнительных рабочих мест для казахстанских граждан. Руководство КПО надеется, что состоявшийся форум положит начало новому долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству.

Партнеры по Карачаганакскому проекту всецело поддерживают государственные программы и инициативы, направленные на развитие местного содержания и индустриально-инновационного развития страны.

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