Главную причину отравлений назвали санврачи

Чаще всего это несоблюдение простых правил.

Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова попросила казахстанцев соблюдать гигиену не только в период сезонного пика заболеваемости ОРВИ и гриппом, но и в любое время года, передает zakon.kz.

При анализе ежегодных пищевых отравлений в 70% причиной отравления, в том числе среди детей, является несоблюдение правил гигиены. То есть, не так хранили, не там хранили продукты перед тем, как накормить, не помыли, ели фрукты-овощи немытые, руки грязные были. Это большой показатель говорит о том, насколько мы соблюдаем правила гигены, - сказала Айзат Молдагасимова.

В свете эпидемии в соседнем Китае, вызванной новым коронавирусом, санврачи просят избегать мест массового скопления людей, пользоваться септиками, соблюдать правила личной гигиены, проветривать помещение.

Пока не закончится сезонный подъем заболеваемости, мы советуем реже посещать места массового скопления людей. Даже если вы пришли куда-то, нужно маску в кармане иметь, чтобы себя хотя бы обезопасить и не общаться тесно с тем человеком, у кого есть катаральные явления, - добавила она.

Ранее стало известно, что все работающие в Алматы граждане Китая взяты под медицинское наблюдение.

Альберт Ахметов

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