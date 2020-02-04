Казахстанцы смогут узнать об актуальной информации судебной системы

Сборник будет периодически обновляться, не реже 1 раза в полугодие.

На сайте Верховного Суда опубликован сборник "Правосудие Казахстана: реалии, тренды, перспективы", передает zakon.kz.

Это сборник ключевой информации о судебной системе.

"Пролистав" его, каждый желающий сможет в любой момент увидеть, что происходит в судебной системе. И для этого ему необязательно посещать какие-то совещания и делать официальные запросы.

Сборник будет периодически обновляться, не реже 1 раза в полугодие.

Часто все слышат про "Семь камней правосудия". Но мало кто знает, какие они дали результаты. И еще дадут. Не только для судей, но особенно для людей и для бизнеса. Чтобы ответить на острые и системные вопросы о качестве правосудия, мы решили создать один продукт – актуальный сборник ключевой информации о судебной системе. В его основе лежит принцип сделать судебную систему открытой, - так презентовал пособие председатель ВС Жакип Асанов на расширенном судей по итогам 2019 года.

Cборник "Правосудие Казахстана: реалии, тренды, перспективы" можно посмотреть по ссылке.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!