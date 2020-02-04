Врачей, вселяющих в родителей сомнения в вакцинации, предлагают штрафовать

Алматинский педиатр не видела осложнений от прививок, но видела, как ведут себя родители.

В последнее время в Казахстане идут полемики по поводу вакцинации – делать ее или не делать. Одни родители за, другие против. Вторые нередко аргументируют свою позицию тем, что вакцинация может нанести большой вред, покалечить ребенка, сделать его инвалидом на всю жизнь или вообще привести к гибели. Так кто же прав – разбирался журналист zakon.kz.

Как отметила на встрече врачей и журналистов руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Алматы Айзат Молдагасимова, главной причиной отказов являются личные убеждения родителей (почти 80%).

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Комментируя ситуацию, профессор кафедры нервных болезней КазНМУ им. Асфендиярова Жанат Идрисова отметила: "Корь, краснуха, паротит это единственно живая вакцина, но сама ее технология тоже претерпела изменения и она безопасная".

По ее словам, она часто бывает в Шымкенте в областной и городской больницах, и к ним обращаются с тяжелыми больными. Врач вспомнила случай, когда к ним поступил ребенок с ДЦП, не вакцинированный. И вот он заболел корью и у него возник коревой энцефалит.

- Коревой энцефалит возникает на тысячу заболеваний кори, - говорит профессор. – Тяжелейший, из которого выходят инвалидами. И вот они спрашивают, что с ним теперь делать. У него ДЦП, коревой энцефалит и даже те навыки, ту реабилитацию, которую он получил, он потерял. То есть фактически невропатологи, отводя детей от вакцинации, обрекают их на то, они встретятся с той же живой корью. Или они дадут летальный исход, или они резко усилят дефицит. То есть это уже будут дети, не подлежащие реабилитации. Я лично знаю нескольких невропатологов, которые приходят и просят посмотреть. Не буду называть фамилию, но один из них говорит (родителям – ред.): Конечно, вас будут призывать вакцинировать, но сами смотрите, что будет с вашим ребенком". На что мне отец ребенка сказал: "Я прошерстил весь Гугл, очень редкие международные светила они против вакцинации". Я говорю: "Ну как же так, ребенок у вас за последние полгода бесконечно болеет". Закончил болезнь он корью. Естественно, в 2,5 года он не очень хорошо говорит, у него есть другие проблемы. То есть они усугубились, до 2 лет они были не столь яркие. На что отец ответил: "Но ведь она же (невропатолог – ред.) нам сказала. Она не сказала, нет, но она намекнула мне и я ее понял". Вот это позиция наших невропатологов.

- Я считаю, что один раз минздрав проведет тренинг, позовет мировых светил, второй раз, а в следующий раз, наверное, таких специалистов нужно штрафовать, потому что урон, который они наносят, он непоправимый, - прокомментировала Идрисова.

Часто ли у детей бывают осложнения от той или иной формы вакцины? По мнению врача-педиатра 12 городской поликлиники Алматы Светланы Постновой, она не видела осложнений от вакцины, но видела, как ведут себя родители.

- Прежде чем сделать прививку, смотришь, осмотрен ли ребенок врачом, сделана ли запись, все ли соблюдено, - говорит Постнова. - И еще дополнительно задаешь маме вопросы, показываешь ей вакцину, это право мамы посмотреть в прививочном кабинете, какая вакцина, чье производство, сроки годности – пожалуйста, никто это от них не скрывает, у нас все открыто. Делаешь вакцину, объясняешь маме, после прививки, пожалуйста, соблюдайте то-то и то-то, рекомендуешь не давать ребенку те продукты, которые могут дать какую-то аллергическую реакцию. Мама говорит, хорошо. Ребенок плачет. Она говорит, не плачь, жаным, сейчас пойдем в магазин, и я куплю тебе киндер, шоколадку. С кем я разговаривала?

По словам педиатра, у них бывают отказы, когда родители говорят, я имею право, я так хочу, я отказываюсь. "То есть они не думают о том, что ребенок будет незащищен, что ребенок идет в общество, а думают о том, как реализовать свое право, - сетует врач. - Мы прививаем детей каждый день, мы за ними наблюдаем, объясняем маме, как должен проходить постпрививочный период. И если у ребенка температура, значит, она должна быть. Есть аннотация к вакцине, которая разрабатывалась не один год, есть опыт наших коллег, в том числе зарубежных. И если где-то какие-то неадекватные реакции происходят, то эта вакцина сразу приостанавливается.

В подтверждение своих слов, Светлана Постнова привела случай с вакциной БЦЖ, который произошел в Казахстане прошлым летом.

- Собственно, говоря, еще ничего не случилось, но раз прошла информация, то государство сразу среагировало, приостановило вакцинацию. И пока не убедились, что эта вакцина безопасна, ее не разрешили использовать в Казахстане, но об этом почему-то молчат, это никто не видит и население не видит, а это, в первую очередь забота о населении, - подчеркнула врач.

Напоминаем, Андрей Рогозин скончался 19 января, прожив всего 10 дней после рождения. По словам отца мальчика, ребенок был здоровым и активным. Но после прививки от гепатита В состояние резко ухудшилось, и в итоге мальчик умер.

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Этот случай прокомментировала также руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Айзат Молдагасимова: "Мы завершили проверку всех медицинских организаций, где прослеживался маршрут ребенка: родильный дом - перинатальный центр – поликлиника. Никоим образом летальный исход не связан с вакцинами. Есть другие причины, другие выводы, но с вакциной оно никак не связано. Сейчас мы компонуем результат, но вакцина, однозначно, отпадает. Если бы эта вакцина среагировала в одном ребенке, она бы среагировала и во втором, и в третьем, и в пятом, и в десятом случае. И таких осложнений и реакций было бы намного больше. Но с качеством вакцины и поствакцинальными осложнениями данный случай не связан".

Торгын Нурсеитова

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