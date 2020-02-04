Созданное искусственным интеллектом лекарство впервые испытают на людях

Оно создано от обсессивно-компульсивного расстройства.

Лекарство, полностью разработанное искусственным интеллектом (ИИ), впервые начнут испытывать на людях, сообщает zakon.kz со ссылкой на ferra.ru.

Препарат предназначен для лечения обсессивно-компульсивного расстройства.

Лекарство было создано с помощью ИИ сотрудниками биотехнологической компании в Оксфорде. Как правило, прежде чем препарат перейдет к стадии клинических исследований, проходит примерно четыре с половиной года. В случае с лекарством от ИИ потребовалось лишь 12 месяцев. Пока лекарство носит название DSP-1181. Алгоритм просеивал для него потенциальные соединения, сверяя их с огромной базой данных параметров, в которую были включены и генетические факторы пациента, - отмечает издание.

Исполнительный директор компании назвал испытания ключевым этапом в открытии лекарства. Он также отметил, что прелесть алгоритма заключается в том, что с его помощью можно создавать препараты для лечения любых болезней.

Испытания запланированы на март.

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