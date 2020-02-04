Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским кличем

Данный лозунг использовался пособниками нацистов во время Второй мировой войны.

Приветствие президента Турции Реджепа Эрдогана "Слава Украине", обращенное к украинским военным, нашло широкий отклик в обществе, передает zakon.kz со ссылкой на inosmi.ru.

Президент Турции встретился в Киеве с украинским коллегой Владимиром Зеленским возле Мариинского дворца, где их приветствовал почетный караул.

В ходе визита Эрдоган поприветствовал украинских военных лозунгом "Слава Украине", на что украинские военные ответили: "Героям слава".

Лозунг, озвученный Эрдоганом, использовался пособниками нацистов в Украине во время Второй мировой войны. А в 2018 году этот лозунг был утвержден президентом Украины Петром Порошенко как официальное приветствие украинской армии.

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