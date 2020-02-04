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Новый начальник полиции Алматы ответит на вопросы жителей Жетысуского района

Встреча пройдет 5 февраля.

Фото : inaktau.kz4 февраля 2020, 19:11

Глава полиции Алматы Канат Таймерденов приглашает горожан на встречу, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы ведомства, начальник департамента полиции города намерен выслушать проблемы и предложения жителей Жетысуского района.

Жизнь этого района для меня не чужда. Несколько лет назад я руководил Управлением внутренних дел Жетысуского района, и не понаслышке знаю, какие вопросы в части безопасности актуальны и волнуют местных жителей. Мы приглашаем на встречу горожан, конструктивный диалог наладим с каждым желающим. Постараемся решить вопросы оперативно, если для проверки сведений нужно будет дополнительное время, окончательный результат будет адресован обратившимся в установленные сроки, - констатировал Таймерденов.

Встреча пройдет 5 февраля в 16.00 в школе №110 мкр. Айнабулак-3.


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