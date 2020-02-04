Новый начальник полиции Алматы ответит на вопросы жителей Жетысуского района
Встреча пройдет 5 февраля.
Фото : inaktau.kz4 февраля 2020, 19:11
Глава полиции Алматы Канат Таймерденов приглашает горожан на встречу, передает zakon.kz.
По информации пресс-службы ведомства, начальник департамента полиции города намерен выслушать проблемы и предложения жителей Жетысуского района.
Жизнь этого района для меня не чужда. Несколько лет назад я руководил Управлением внутренних дел Жетысуского района, и не понаслышке знаю, какие вопросы в части безопасности актуальны и волнуют местных жителей. Мы приглашаем на встречу горожан, конструктивный диалог наладим с каждым желающим. Постараемся решить вопросы оперативно, если для проверки сведений нужно будет дополнительное время, окончательный результат будет адресован обратившимся в установленные сроки, - констатировал Таймерденов.
Встреча пройдет 5 февраля в 16.00 в школе №110 мкр. Айнабулак-3.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5005857-e740b054631d180261d4b8655071a174
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...