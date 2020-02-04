Как мошенники обманули жителей ВКО на 100 млн тенге

Сохраняйте бдительность.

Об интересных и громких уголовных делах 2019 года поделилась полиция ВКО, передает zakon.kz.

По информации Polisia.kz, в 2019 году в городской суд №2 Усть-Каменогорска было направлено 2 уголовных дела, которые получили широкую общественную огласку.

Так, на скамье подсудимых оказалась женщина, которая злоупотребляя доверием, совершила хищения чужого имущества.

— В начале 2014 года злоумышленница зарегистрировала себя в качестве индивидуального предпринимателя, организовала агентство под названием "Ayar Travel" и незаконно осуществляла предпринимательскую деятельность по оказанию туристических услуг, — рассказал заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов.

Следствие показало, что в период с 2017 по август 2019 года под предлогом приобретения туристических путевок, она обманным путем завладела крупной суммой денежных средств 86 клиентов. Причиненный ущерб составил более 57,5 миллионов тенге. Приговором суда мошенницу осудили на четыре года.

Еще один фигурант резонансного уголовного дела создал финансовую пирамиду.

— Подозреваемый пояснил, что в 2017 году незаконно создал и руководил финансовой (инвестиционной) пирамидой под названием проект "Джет Мани". Привлекая вкладчиков, он распространял среди жителей ВКО информацию о стопроцентной гарантированной прибыли. Таким образом, в период с июля 2015 года по январь 2019 года осуществлял свои финансовые махинации, — рассказал Закимов.

Число потерпевших по данному делу составило-28. Нанесенный общий ущерб более 46,5 миллионов тенге. Злоумышленник осужден к 4 годам лишения свободы.

Пользуясь юридической и финансовой безграмотностью граждан, которые подписывают такие договоры, практически не глядя, компании-мошенники создают видимость законной деятельности. Мы призываем граждан сохранять бдительность при совершении финансовых операций, оценить все возможные риски, — заключил Закимов.

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