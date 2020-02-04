Упоминание о Боге в конституции послужит объединению народа - российский депутат

Эта инициатива рассматривается как консолидирующая, укрепляющая связи между основными традиционными конфессиями.

Идея внести упоминание Бога и пункт о защите семейных ценностей в преамбулу Конституции РФ отражает цивилизационные и культурные особенности России и послужит укреплению связей между ее основными традиционными конфессиями, заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов, сообщает сообщает zakon.kz со ссылкой на РИАНовости.

Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл предложил добавить в преамбулу конституции упоминание о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, и подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, многих других".

Я знаю, что эту инициативу поддерживают ряд участников рабочей группы и она рассматривается и нами как консолидирующая, укрепляющая связи между основными традиционными конфессиями - такими, как православие, ислам, иудаизм – поправка, которая служит, по сути, фиксированию той базы, на которой выросла наша национальная культура, наш язык, наша цивилизация, - сказал Гаврилов.

По его словам, речь идет о значительном вкладе традиционных религий в формирование культуры и воспитания россиян, что необходимо отразить и в преамбуле основного закона. Так же как и предложения, связанные со стимулированием рождаемости и укреплением трудовых, многодетных семей, уточнил Гаврилов.

Глава думского комитета сообщил, что в среду в нижней палате состоится большой круглый стол на тему "Историческая память. Духовные уроки Великой Победы". По мнению Гаврилова, предлагаемые поправки напрямую связаны и "со значимостью, ценностью нашей общей Победы, которую обеспечили духовная мотивация, вера в Бога, в нашу страну, патриотизм, имевший, прежде всего, нематериальное основание".

На мой взгляд, это связано и с необходимостью признания государствообразующей роли русского народа, который потерял около 60 миллионов - больше всех - в ходе войн, распада СССР и последующих событий, и история которого напрямую связана с историей православия. Кроме того, это не просто фиксирование прошлых традиций, что тоже важно, а это во многом путь в наше общее будущее, это объединение и народа, и преодоление расколов в научной сфере, предотвращение их в этническом и конфессиональном плане, - отметил депутат.

В целом, резюмировал он, речь идет об очень важном изменении, которое "позволит сформировать последующее законодательство на основе справедливости, милосердия, взаимовыручки для объединения народа и строительства нашего светлого будущего".

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