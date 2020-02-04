Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Для диалога. Главные полицейские районов Алматы завели аккаунты в Facebook

Они зарегистрировали свои аккаунты для обратной связи с населением.

Фото : 24tv.ua4 февраля 2020, 19:42

Руководители районных управлений полиции Алматы теперь доступны в Facebook, передает zakon.kz.

Начальники восьми районов полиции и подразделения на Метрополитене активны в социальных сетях.

Они зарегистрировали свои аккаунты для обратной связи с населением и конструктивного диалога с общественностью, - отметили в пресс-службе Департамента полиции города.

1. Начальник УП Алатауского района - Улан Абулхаир;

2. Начальник УП Алмалинского района - Есен Искаков;

3. Начальник УП Ауэзовского района - Алишер Турсынбетов;

4. Начальник УП Бостандыкского района - Даурен Утебаев;

5. Начальник УП Жетысуского района Дархан Мусанов;

6. Начальник УП Медеуского района Болат Тотыбаев;

7. Начальника УП Наурызбайского района Дидар Аханов;

8. Начальник УП Турксибского района Еркин Амантаев;

9. Начальник УП на Метрополитене Тимур Осекбаев.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты