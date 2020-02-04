Для диалога. Главные полицейские районов Алматы завели аккаунты в Facebook
Они зарегистрировали свои аккаунты для обратной связи с населением.
Руководители районных управлений полиции Алматы теперь доступны в Facebook, передает zakon.kz.
Начальники восьми районов полиции и подразделения на Метрополитене активны в социальных сетях.
Они зарегистрировали свои аккаунты для обратной связи с населением и конструктивного диалога с общественностью, - отметили в пресс-службе Департамента полиции города.
1. Начальник УП Алатауского района - Улан Абулхаир;
2. Начальник УП Алмалинского района - Есен Искаков;
3. Начальник УП Ауэзовского района - Алишер Турсынбетов;
4. Начальник УП Бостандыкского района - Даурен Утебаев;
5. Начальник УП Жетысуского района Дархан Мусанов;
6. Начальник УП Медеуского района Болат Тотыбаев;
7. Начальника УП Наурызбайского района Дидар Аханов;
8. Начальник УП Турксибского района Еркин Амантаев;
9. Начальник УП на Метрополитене Тимур Осекбаев.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!