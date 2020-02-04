Для диалога. Главные полицейские районов Алматы завели аккаунты в Facebook

Они зарегистрировали свои аккаунты для обратной связи с населением.

Фото : 24tv.ua

Руководители районных управлений полиции Алматы теперь доступны в Facebook, передает zakon.kz. Начальники восьми районов полиции и подразделения на Метрополитене активны в социальных сетях. Они зарегистрировали свои аккаунты для обратной связи с населением и конструктивного диалога с общественностью, - отметили в пресс-службе Департамента полиции города. 1. Начальник УП Алатауского района - Улан Абулхаир; 2. Начальник УП Алмалинского района - Есен Искаков; 3. Начальник УП Ауэзовского района - Алишер Турсынбетов; 4. Начальник УП Бостандыкского района - Даурен Утебаев; 5. Начальник УП Жетысуского района Дархан Мусанов; 6. Начальник УП Медеуского района Болат Тотыбаев; 7. Начальника УП Наурызбайского района Дидар Аханов; 8. Начальник УП Турксибского района Еркин Амантаев; 9. Начальник УП на Метрополитене Тимур Осекбаев.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке