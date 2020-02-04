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Путин поделился рецептом вечной молодости

Чем дольше человек занимается творческой деятельностью и чем дольше он тренирует мозг, тем большим долгожителем он становится.

Фото : kubnews.ru4 февраля 2020, 19:52

Президент России Владимир Путин раскрыл секрет долголетия и вечной молодости. Российский лидер отметил, что развитие творческого мышления и постоянные тренировки мозга продлевают жизнь человека, а также значительно повышают ее качество, передает zakon.kz со ссылкой на riafan.ru.

Чем дольше человек занимается творческой деятельностью и чем дольше он тренирует мозг, тем большим долгожителем он становится. И качество жизни улучшается. Это и молодость продолжает, — сказал глава государства в ходе встречи с представителями общественности в Череповце.

Кроме того, в ходе встречи Путин прокомментировал предложенные им поправки к Конституции России. По его словам, за годы работы на посту главы государства он понял, что некоторые вещи функционируют не так, как должны. Однако конституционные поправки позволят исправить эти вещи.

Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью, — пояснил Путин.


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