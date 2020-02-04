Учёные предсказывают массовый голод из-за глобального потепления

Из-за изменения климата растения начнут погибать.

Исследователи Боннского университета предсказали массовый голод из-за глобального потепления, сообщает zakon.kz со ссылкой на ferra.ru.

Из-за изменения климата многие природные системы подвергаются трансформации. Например, повышенная температура и постоянные засухи облегчают жизнь патогенного грибка Pythium ultimum, который способен вызвать неурожаи. А это может привести к массовому голоду.

Патогенный грибок Pythium ultimum поражает корни растения через почву. Причём страдают важные сельскохозяйственные культуры, в том числе свекла, горох, кукуруза, соя и картофель. У поражённых грибком растений развивается корневая гниль, и они погибают. Почва же восстанавливается от грибка только в исключительных случаях. Да и то лишь на время. Тем не менее, у почвы есть защитные механизмы от грибков, в частности другие патогены.

Учёные изучили образцы почвы из мест с разным климатом — Шотландии, Германии и Венгрии. Эти образцы, а значит и живущие в них микроорганизмы, подвергали стрессу в виде высокой температуры до 40 °С. После этого почву заражали Pythium ultimum.

Результаты оказались плачевными. Больше всего пострадали от жары и засухи почвы из Шотландии, ведь в них и без того было мало микроорганизмов для борьбы с Pythium ultimum.

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