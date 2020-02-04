Все прибывающие из зон риска находятся под наблюдением - главный санврач Алматы

В Алматы усилена работа медицинских организаций, в том числе в детских дошкольных учреждениях.

Ситуация по предупреждению распространения коронавируса в мегаполисе находится под контролем, сообщает zakon.kz.

Такое заявление сделала руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова в ходе брифинга в пресс-центре.

По данным Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, на сегодняшний день количество прибывших лиц в г. Алматы из стран распространения коронавируса составило 6322 человека. По словам Айзат Молдагасимовой, прибывающие находятся под наблюдением.

Всего с начала эпидемиологического неблагополучия в инфекционные стационары было госпитализировано для наблюдения 20 пациентов, на сегодняшний день выписано из стационаров 9 пациентов – 3 взрослых, 5 детей и 1 контактный родитель, - сообщила главный санврач Алматы.

Так же подчеркнув, что были обнаружены ОРВИ, грипп, но случаев коронавируса не зарегистрировано.

Вместе с тем, в рамках реализации профилактических и противоэпидемических мероприятий в Алматы усилена работа медицинских организаций, в том числе в детских дошкольных учреждениях.

Мы ежедневно проводим рейдовые проверки в дневных стационарах, поликлиниках, торговых центрах. Мы проверили 70% школ на наличие медицинских кабинетов, оснащенности и т.д., - сообщила А. Молдагасимова.

Это делается в период обострения заболеваний гриппом и ОРВИ, в том числе проверяются работы фильтров.

В ходе брифинга А. Молдагасимова рассказала, что реализуются меры постоянного наблюдения за гражданами, которые прибыли из зоны риска, и гражданами КНР, работающими на территории Алматы.

На 72 объектах города Алматы работают 182 гражданина КНР. Из них 55 граждан уехали обратно в Китай. 5 человек выбыли из Алматы. Все остальные 122 человека полностью обследованы, жалоб не предъявляют, - сказала она.

Главный санврач города рассказала, что с 3 февраля 2020 года обследование проводится на специальных тест-системах. Тестирование рекомендовано в случае наличия симптомов или подозрений на коронавирусную инфекцию. Результаты становятся известны в течение 2 часов, при этом для дополнительной проверки направляются в Центра-референс лаборатории, где выдаются заключительные результаты.

На сегодняшний день, на территории города расположено 77 медицинских организаций, оказывающих стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь, в том числе 38 стационаров и 39 поликлиник, из них 59 медицинских организаций находятся на санитарно-эпидемиологическом аудите, включая 28 стационаров и 31 поликлинику.

Тестовые системы у нас находятся на базе Центра-референс лаборатории города Алматы. При подозрении у любого лица с проявлениями катаральных явлений берутся мазки из зева, направляются в центр экспертизы и они проверяют их там на наличие вирусных инфекций, включая штамма гриппа. В случае поступления на базу инфекционного стационара точно также берется мазок из зева и они направляются в ЦРЛ, опять таки обследуют на все виды инфекции, - разъяснила Айзат Молдагасимова.

Кроме того, продолжается работа по мониторингу аптек города на наличие и стоимость медицинских масок. По информации Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Алматы, по состоянию на 4 февраля 2020 года, в 87 аптеках мегаполиса в наличии имеются 306 тыс. медицинских масок.

В целом, по словам А. Молдагасимовой, ситуация в городе Алматы находится под контролем. Однако, в целях профилактики вирусных инфекций, в т.ч. коронавируса, рекомендуется соблюдать правила личной гигиены и избегать места массовых скоплений людей.

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