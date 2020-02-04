Все казино временно закрыли из-за коронавируса в Макао

В Макао подтвердили 10 случаев заражения.

В Макао на две недели закрыли все казино для предотвращения распространения коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Распоряжение о закрытии игорных заведений отдал глава администрации Макао Хэ Ичэн. Отмечается, что хождение общественного транспорта в Макао также будет ограничено, пишет. Помимо этого, городские власти привали людей оставаться дома и выходить на улицу только за продуктами.

В Макао подтвердили 10 случаев заражения новым коронавирусом. Как отмечает телеканал "360", девятый заразившийся как раз работал в игорной индустрии. Ранее сотрудников всех казино Макао заставили носить маски после того, как в одно из игорных заведений пришла зараженная коронавирусом женщина. Дата их закрытия пока неизвестна, однако ее объявят позднее, пишет.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По последним данным, только в КНР зарегистрировано более 20 тыс. случаев заражения, 425 человек скончались. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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