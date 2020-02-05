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Десять лет за убийство матери получил житель Карагандинской области

Вместе с ним в тюрьму отправится его друг.

Фото : регнум5 февраля 2020, 01:56

К десяти годам тюрьмы приговорили жителя Карагандинской области за убийство родной матери, сообщает zakon.kz со ссылкой на astanatv.kz..

Молодой человек признался в преступлении. Вместе с ним в тюрьму отправится его друг. Он получил два года колонии за сокрытие преступления.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года в поселке Дубовка. Парень жил вместе с матерью и бабушкой в частном доме. По словам свидетелей, осужденный был спокойным, работал дизайнером. Родным помогал по хозяйству.

А вот погибшая часто выпивала. По этой причине в семье постоянно были ссоры. Во время одной из них сын и убил мать. Чтобы скрыть следы преступления отвез тело на окраину села и сжег его.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области от 4 февраля текущего года житель Абайского района Карагандинской области признан виновным по статье 99 УК РК. Ему назначено наказание сроком 10 лет. С отбытием наказания в учреждении УИС максимальной безопасности, - рассказала пресс-секретарь Карагандинского областного суда Гульбаршин Житикова.


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