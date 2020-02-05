Пользователей интернета больше не смогут обманывать фейковыми фотографиями

"Дочка" Alphabet создала сервис для борьбы с дипфейками.

Дочерняя компания Alphabet Inс. (владелец поисковой системы Google) Jigsaw разработала бесплатный сервис Assembler, который позволяет отличить реальные изображения от поддельных, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Инструмент дает возможность обнаружить следы редактирования фотографий даже в том случае, если их создал искусственный интеллект.

В описании проекта говорится о том, что это экспериментальная платформа, которая призвана упростить борьбу с дезинформацией. Сервис состоит из семи "детекторов", разработанных на основе самообучаемых нейросетей, каждый из которых предназначен для выявления определенного типа техники "фотоманипуляции". Так, эти детекторы способны определить слияние фотографий, наличие повторяющихся объектов на изображении, аномалии цветов. Несколько детекторов, разработанных командой Jigsaw, выявляют дипфейки (высокотехнологичные подделки), созданные при помощи искусственного интеллекта.

Над проектом работали американские ученые из калифорнийского университета Беркли, университета Мэриленд, Неаполитанского университета (Италия) и Национального института стандартов и технологий США.

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