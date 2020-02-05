Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пользователей интернета больше не смогут обманывать фейковыми фотографиями

"Дочка" Alphabet создала сервис для борьбы с дипфейками.

Фото : Assembler5 февраля 2020, 02:24

Дочерняя компания Alphabet Inс. (владелец поисковой системы Google) Jigsaw разработала бесплатный сервис Assembler, который позволяет отличить реальные изображения от поддельных, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Инструмент дает возможность обнаружить следы редактирования фотографий даже в том случае, если их создал искусственный интеллект.

В описании проекта говорится о том, что это экспериментальная платформа, которая призвана упростить борьбу с дезинформацией. Сервис состоит из семи "детекторов", разработанных на основе самообучаемых нейросетей, каждый из которых предназначен для выявления определенного типа техники "фотоманипуляции". Так, эти детекторы способны определить слияние фотографий, наличие повторяющихся объектов на изображении, аномалии цветов. Несколько детекторов, разработанных командой Jigsaw, выявляют дипфейки (высокотехнологичные подделки), созданные при помощи искусственного интеллекта.

Над проектом работали американские ученые из калифорнийского университета Беркли, университета Мэриленд, Неаполитанского университета (Италия) и Национального института стандартов и технологий США.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты