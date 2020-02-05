Голая уборщица рассказала о секретах своей профессии

Все ее клиенты оказались одинокими мужчинами.

Сотрудница британской компании Naturist Cleaners, позволяющей вызвать на дом обнаженную уборщицу, рассказала о секретах своей профессии, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

24-летняя Анна устроилась в Naturist Cleaners шесть месяцев назад. До того у нее была обычная офисная работа, и ей никогда не приходилось раздеваться перед посторонними.

Нудизм для меня в новинку, - говорит она. - Я никогда не занималась им раньше, не ходила на нудистские пляжи и прочие места такого рода.

По словам Анны, все ее клиенты оказались одинокими мужчинами. Самым старшим из них больше 50 лет, но некоторым нет и 30. Как правило, они пытаются разговаривать с ней о жизни, но, по утверждению Анны, никогда не пристают к ней и не просят ничего, что выходит за рамки обязанностей уборщицы. Она вспомнила одного из клиентов, который оказался нудистом и наблюдал за уборкой голышом.

Заказ обнаженной уборщицы в Naturist Cleaners обойдется в 45 фунтов стерлингов в час (24 тысячи тенге) плюс 20 фунтов за бронирование (10680 тенге). Уборка в одежде дешевле: 25 фунтов в час (13350 тенге) и 20 фунтов за бронирование. В январе 2017 года, когда информация об этой компании впервые появилась в прессе, цены были на 20 фунтов выше.

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