Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Атамбаев отказался знакомиться с материалами по событиям в Кой-Таше

Юристы бывшего главы государства дошли до 46-го из 80 имеющихся томов.

Фото : sdpk.kg5 февраля 2020, 07:54

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отказался изучать материалы уголовного дела по событиям в Кой-Таше 7-8 августа, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Отмечается, что Алмазбек Атамбаев не участвует в следственных действиях, в очных ставках и все предъявленные ему обвинения считает незаконными. Юристы бывшего главы государства дошли до 46-го из 80 имеющихся томов.

Атамбаеву вменяют восемь статей УК КР: "Организация массовых беспорядков", "Покушение на убийство", "Организация убийства", "Убийство", "Захват заложников", "Незаконный оборот оружия", "Угроза или насилие в отношении представителя власти", "Воспрепятствование следствию".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты