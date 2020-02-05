Атамбаев отказался знакомиться с материалами по событиям в Кой-Таше

Юристы бывшего главы государства дошли до 46-го из 80 имеющихся томов.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отказался изучать материалы уголовного дела по событиям в Кой-Таше 7-8 августа, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Отмечается, что Алмазбек Атамбаев не участвует в следственных действиях, в очных ставках и все предъявленные ему обвинения считает незаконными. Юристы бывшего главы государства дошли до 46-го из 80 имеющихся томов.

Атамбаеву вменяют восемь статей УК КР: "Организация массовых беспорядков", "Покушение на убийство", "Организация убийства", "Убийство", "Захват заложников", "Незаконный оборот оружия", "Угроза или насилие в отношении представителя власти", "Воспрепятствование следствию".

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