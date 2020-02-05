Детсадовцы отравились из-за нелегального газового оборудования

Нарушения могли привести к массовому отравлению людей.

В Шымкенте четверо детей и воспитатель частного детского сада отравились угарным газом. Двухлетние малыши и их 27-летний педагог были госпитализированы в отделение токсикологии, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Частный детский сад "Каршыга" был открыт два года назад. И за этот короткий срок уже попадал в поле зрения специалистов ДЧС. Всего два месяца назад ясли взяли на учет. Тогда внеплановая проверка выявила нарушения правил пожарной безопасности. Директора привлекли к административной ответственности. Но на первый раз он отделался лишь предупреждением. Повторная комиссия должна была наведаться в садик в этом месяце. Но происшествие ее опередило.

В микрорайоне Казгурт, в частном детском садике "Каршыга", получили отравление угарным газом четверо детей 2018 года рождения и один воспитатель 1993 года рождения. Предварительная причина – отравление из-за неисправности газовой колонки на природном газе. В ходе проверки было выяснено, что газовая колонка для обогрева воды была установлена без разрешения, - сообщил начальник ДЧС Шымкента Нурболат Дербисов.

Разрешение на установку газового оборудования администрации получила, как и положено, еще до открытия. Но затем руководство решило самовольно утеплить помещение. Еще один газовый котел и проточный водонагреватель были установлены в комнате для умывания, которой даже не было в проекте. Сразу после ЧП именно в этом помещении зафиксировали опасную концентрацию угарного газа.

По проекту там туалет не должен был быть. И как мы здесь вот понимаем вообще, и установка была сделана неправильно. Дымоотводящая труба была выведена на 50 сантиметров, вообще, по требованию она должна быть выведена выше крыши, там есть свои нормы, это не было соблюдено, - сообщил замдиретора филиала АО "Казтрансгаз Аймак" Акаш Миятбек.

Проверка еще не завершилась, но специалисты уже единогласны в своем решении. Все перечисленные нарушения могли привести к массовому отравлению людей. К счастью, малышей и воспитателя врачам удалось вывести из тяжелого состояния. Сейчас их жизням ничто не угрожает. Все они после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

Состояние при поступлении было у них слабое, отмечалось обморочное состояние у детей. На данный момент всем была оказана медицинская помощь, была проведена оксигенотерапия, - сообщила заместитель главврача центра гипербарической оксигенации имени Т. Орынбаева Жанар Журумбаева.

Закрыть детский сад или выписать штраф администрации не имеют полномочий ни пожарные, ни газовики. Сейчас дошкольное учреждение полностью отключили от подачи топлива. Газа, как заявляют специалисты, здесь не будет, пока руководство не устранит все нарушения.

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