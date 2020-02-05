Осадки ожидаются в среду на большей части Казахстана

На юге и юго-западе страны ожидается погода без осадков.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды по территории Казахстана на 5 февраля, передает zakon.kz.

По информации синоптиков, большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины Северо-Западного циклона, в связи с чем, ожидаются осадки, лишь на юге и юго-западе – погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель и усиление ветра.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, на большей части усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Костанайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области порывы 23-28 м/с. В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами – туман, гололед, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской, ночью в Мангистауской областях местами – туман, - отметили метеорологи.

Прогноз погоды в Алматы: днем 2°, частично облачно

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 1°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 5 февраля.

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