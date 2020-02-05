Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Осадки ожидаются в среду на большей части Казахстана

На юге и юго-западе страны ожидается погода без осадков.

Фото : pinimg.com5 февраля 2020, 09:18

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды по территории Казахстана на 5 февраля, передает zakon.kz.

По информации синоптиков, большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины Северо-Западного циклона, в связи с чем, ожидаются осадки, лишь на юге и юго-западе – погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель и усиление ветра.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, на большей части усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Костанайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области порывы 23-28 м/с. В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами – туман, гололед, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской, ночью в Мангистауской областях местами – туман, - отметили метеорологи.

Прогноз погоды в Алматы: днем 2°, частично облачно

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 1°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 5 февраля.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты