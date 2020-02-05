Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Акима поймали за азартной игрой на рабочем месте

Он пообещал, что больше подобного не повториться

Фото : desktopwallpapers.ru5 февраля 2020, 09:44

Аким сельского округа в Туркестанской области Алибек Сейдалиев пойман на рабочем месте за игрой в карты, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Любитель азартной игры оправдывался на дисциплинарном совете, где было решено, что чиновник не соответствует занимаемой должности. Окончательная судьба Сейдалиева решится акимом Шардаринского района.

Это было один раз только. Сознаюсь. Очень жалею. Больше не повторится, - заявил чиновник.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты