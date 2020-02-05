Акима поймали за азартной игрой на рабочем месте

Он пообещал, что больше подобного не повториться

Аким сельского округа в Туркестанской области Алибек Сейдалиев пойман на рабочем месте за игрой в карты, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Любитель азартной игры оправдывался на дисциплинарном совете, где было решено, что чиновник не соответствует занимаемой должности. Окончательная судьба Сейдалиева решится акимом Шардаринского района.

Это было один раз только. Сознаюсь. Очень жалею. Больше не повторится, - заявил чиновник.

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