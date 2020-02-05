Казахстан вошел в список самых быстроразвивающихся стран в сфере туризма

Всего в мире совершено 1,5 млрд зарубежных поездок.

Казахстан включен в список топ-20 стран с быстрорастущией индустрией туризма по итогам 2019 года, рейтинг составлен всемирной туристской организацией при ООН (UNWTO), передает zakon.kz.

Лидером списка стала Мьянма с ростом в 40,2%. Казахстан расположился на 20-й строчке с 10% приростом. В список вошел также Узбекистан - 4 место и 27,3% прирост.

По данным UNWTO, жители планеты всего совершили 1,5 млрд зарубежных поездок. Больше всего поездок совершено во Францию - 90 млн туристов.

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