Как решают проблему загрязнения воздуха в Алматы

На сегодня одна городская ТЭЦ уже полностью работает на газе.

В Алматы принимается ряд комплексных мер, способствующих снижению загрязнения воздуха, сообщает zakon.kz.

Согласно проведенным исследованиям по оценке экспертов "ЭКОСЕРВИС-С" выбросы от стационарных источников за 2018 год составляли - 34% или 43 тыс. тонн, включая все предприятия теплоэнергетики, промышленные предприятия, в том числе ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. На сегодня ТЭЦ-1 полностью работает на газе. А для перевода на газ ТЭЦ-2 разработана Дорожная карта по реализации проекта "Модернизация Алматинской ТЭЦ-2" с минимизацией воздействия на окружающие среду. А 15 ноября 2019 года, АО "Алматинские электрические станции", заключен договор с АО "КазНИПИ "Энергопром" на разработку ТЭО, по завершению которого будет принято решение по модернизации, – сообщили в пресс-службе Управления зеленой экономики Алматы.

Вместе с тем в настоящее время ведутся работы по мониторингу достижения целевых показателей качества окружающей среды, в рамках которой предусмотрено установка газоаналитических станций для создания системы автоматического мониторинга состояния окружающей среды в городе Алматы.

Работа будет проводиться в течение года с учетом полного цикла всех сезонов. Срок завершения – декабрь 2020 года. Полученные данные будут отражать объективную ситуацию о загрязнении окружающей среды в городе.

Также согласно статистическим данным, одним из источников загрязнения является автотранспорт, выбросы от которого составляют порядка 65%. В городе на сегодняшний день зарегистрировано более 517 тыс. автотранспортных средств, также ежедневно в город въезжают порядка 250 тыс. иногороднего автотранспорта. Это создает колоссальную нагрузку на окружающую среду, чем объясняется высокий уровень выбросов в атмосферу города. Кроме того, в городе остаются не подключенными 3 149 жилых домов по всему городу, выбросы от которых составляют менее 1 %, – дополнили в пресс-службе ведомства.

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