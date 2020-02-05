Трансферт из Нацфонда в январе составил 575 млрд тенге

Для обеспечения выделения гарантированных трансфертов Нацбанк проводил операции по конвертации валютных активов Нацфонда на общую сумму 489,4 млн долларов.

В январе 2020 года объем выделенных гарантированных трансфертов из Национального фонда составил 575 млрд тенге. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает zakon.kz.

В целях выделения гарантированных трансфертов был, прежде всего, использован остаток средств на тенговом счете Национального фонда, пополнение которого произошло ввиду больших нетто-поступлений в Национальный фонд в ноябре и декабре 2019 года, - поясняется в сообщении.

Так, с учетом остатка на тенговом счете, а также с учетом поступлений в Нацфонд в январе 2020 года для обеспечения выделения гарантированных трансфертов Национальный банк проводил операции по конвертации валютных активов Нацфонда на общую сумму 489,4 млн долларов США (185,9 млрд тенге).

Как отметили в Нацбанке, информации об объемах конвертаций и трансфертов Национального фонда будет ежемесячно публиковаться на официальном Интернет-ресурсе в разделе "Статистика" и будет содержать сведения об объеме трансферта, объеме проведенных операций за предыдущий месяц.

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