Стало известно имя лучшего снайпера-десантника

Им стал ефрейтор Оразхан Айбар.

В Десантно-штурмовых войсках Казахстана определили лучших снайперов для участия в соревнованиях снайперских пар в масштабе Вооруженных Сил РК, а также в предстоящем международном конкурсе "Снайперский рубеж", сообщает zakon.kz.

При отборе особое внимание обращалось на умение сохранять выдержку и при этом точно поражать заданные цели. Важным было также совершенствование военнослужащими своих профессиональных навыков в снайперском деле.

Участники сдали индивидуальные и парные зачеты. В индивидуальный вошли нормативы по физической подготовке, метание ручных гранат на точность, стрельба в обороне, наступлении и в ночное время суток. В парном военнослужащие демонстрировали специальную стрельбу и стрельбу по воздушным целям.

Ефрейтор Оразхан Айбар показал лучший результат на всех этапах отбора. Теперь ему предстоит соревноваться в мастерстве точного выстрела на международном уровне.

- Для меня участвовать в международном конкурсе это престижно, так как я буду представлять свою страну на международном уровне, поднимать имидж Вооруженных Сил Казахстана, – говорит Оразхан Айбар.

Казахстанские снайперы ежегодно принимают участие в международном конкурсе "Снайперский рубеж" в рамках Армейских международных игр, где уверенно занимают места в тройке лидеров, доказывая свое мастерство. Планируется, что в этом году конкурс пройдет в Казахстане на территории военной базы "Отар".

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