Трамп пообещал установить американский флаг на Марсе

NASA уже запросило у правительства дополнительные $1,6 млрд на ее реализацию.

Быть первыми. Президент США Дональд Трамп потребовал конгресс выделить средства на программу "Артемида", чтобы американцы смогли первыми оказаться на Луне и Марсе, передает zakon.kz со ссылкой на iz.ru.

Во время ежегодного обращения к законодателям он отметил, что финансирование пилотируемых полетов к Луне и Марсу гарантирует, что "следующим мужчиной и первой женщиной на Луне будут американские астронавты".

Это даст старт и гарантию того, что Америка будет первой страной, установившей свой флаг на Марсе, - сказал он.

В настоящее время США работают над лунной программой "Артемида", предусматривающую три полета к Луне и высадку на ней к 2024 году.

NASA уже запросило у правительства дополнительные $1,6 млрд на ее реализацию.

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