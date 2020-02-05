Россияне забыли маленького сына на казахстанской трассе

Полусонный ребенок вышел на улицу по нужде, но родители не заметили этого и уехали.

Полицейские вернули семье россиян 9-летнего сына, забытого ими ночью на трассе "Самара – Шымкент", сообщает zakon.kz.

Как сообщает polisia.kz, 1 февраля текущего года в 23:30 часов вечера в дежурную часть Шиелийского РОП поступило сообщение о том, что на трассе возле аула Кодаманова найден неизвестный ребенок.

Девятилетнего мальчика, одиноко бредущего ночью по трассе на 1957-1907 км трассы "Самара – Шымкент" возле поселка Сунак-ата и 19 разъездом Кызылординской области заметили полицейские, патрулировавшие дорогу. На место происшествия выехали сотрудники патрульной роты Қарабалаев Қайрат и Есжанов Дархан, которые доставив ребенка в Шиелийский районный отдел полиции стали расспрашивать, как он оказался на дороге.

Выяснилось, что 9-летний подросток ехал со своими родителями, но по пути следования машина остановилась на стоянке и родители вышли из машины, в это же время их сын спал на заднем сиденье авто. Когда он почувствовал, что машина остановилась, он, полусонный вышел на улицу по нужде. Родители же не заметили этого, ошибочно думая, что их ребенок все еще спит, сели в машину и уехали.

После беседы с мальчиком полицейские сразу же приступили к поисково-розыскным мероприятиям родителей ребенка и срочно дали по всем постам ориентировку на автомобиль марки "Лада-Веста" серебристого цвета. Вскоре на одной из автостоянок была найдена машина родителей мальчика. Полицейские вернули удивленным родителям их сына живым и здоровым. Лишь только в тот момент они узнали о том, что из-за их невнимательности мальчик остался на трассе совсем один.

В ходе беседы выяснилось, что они являются гражданами РФ и направляются в Республику Таджикистан. Они предоставили все необходимые документы, подтверждающие их родство с мальчиком.

Родители поблагодарили полицейских за их оперативность и за спасенную жизнь сына. Ведь в любой момент с ним могло произойти несчастье.

Полицейские просят граждан быть бдительными и внимательными на дорогах. В настоящее время на трассе республиканского значения сотрудниками полиции ведется усиленная круглосуточная работа.

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