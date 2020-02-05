Можно ли вылечить коронавирусную инфекцию

Новый вирус представляет собой модифицированную версию атипичной пневмонии.

Новый коронавирус, распространяющийся в Китае, может быть далеко не так опасен, как все считают, передает zakon.kz со ссылкой на hi-news.ru.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, утверждает, что вирус крайне схож со своим предшественником — атипичной пневмонией, который, как и новый штамм вируса, происходил от летучих мышей.

При этом, несмотря на высокий уровень контагиозности (за месяц коронавирусом заразились более 17 000 человек), коронавирус из китайского города Ухань причиняет меньше вреда для здоровья человека, чем атипичная пневмония, чей взрыв произошел в начале ХХI века. Из-за практически 80% генетического сходства между вирусами, ученые надеются разработать универсальную вакцину, основываясь на данных близкородственного типа коронавирусов.

В таком случае, быть может, человечеству еще слишком рано паниковать?

Вспышка всеобщей истерии по поводу коронавируса из Уханя стала одним из самых значимых событий начала 2020 года. Вместе с тем, как сообщает портал sciencealert.com, новый вирус представляет собой модифицированную версию атипичной пневмонии, которая, хотя и быстрее распространяется по планете, переносится значительно легче по сравнению со своим предшественником. Ян Джонс, вирусолог из Университета Рединга в Великобритании, утверждает, что наличие сходств между вирусами дают ученым надежду на скорейшее нахождение универсальной вакцины, а уже опробованные методы лечения, разработанные в свое время для ТОРС, должны работать и при борьбе с вирусом из китайского города Ухань.

К такому обнадеживающему выводу ученый пришел после анализа генетических свойств обоих вирусов. Так, коронавирусы в большинстве своем являются зоонозными болезнями, то есть они могут передаваться людям от животных. Случаи с ТОРС и новым 2019-nCoV также имеют один общий исток — летучих мышей, которые были первоначальными хозяевами вируса. Известно, что за период с ноября 2002 года по июль 2003 года вспышка ТОРС унесла жизни 774 человек и заразила 8098 человек из 29 стран мира. Высокая заразность коронавирусной инфекции связана с круглой формой самого вируса. Уникальная оболочка этого микроорганизма усеяна белками в форме шипов, которые помогают ему надежно прикрепляться к клетке хозяина.

Несмотря на проведенные эксперименты в отношении 2019-nCoV, использование антител к SARS в настоящее время остается лишь гипотезой, требующей более детального изучения. Как бы то ни было, авторы исследования предложили два других возможных способа лечения нового коронавируса. Одним из потенциальных методов лечения может стать использование антител-белков тех пациентов, которые уже смогли самостоятельно вылечиться от инфекции. Другим способом выздоровления может стать применение антител, вырабатываемых иммунной системой лошадей, весьма устойчивых к коронавирусам.

Несмотря на то, что источник вируса уже давно был найден, специалисты до сих пор ломают головы над тем, кто же стал промежуточным хозяином вируса на пути к попаданию в организм человека. Майкл Скиннер, вирусолог из Имперского колледжа Лондона, считает, что генетическая информация нового коронавируса указывает на свиней и циветт — горностаеподобных млекопитающих, которые служили промежуточным видом для атипичной пневмонии. Кроме того, возможен вариант и прямой передачи вируса от летучих мышей к людям. Как бы то ни было, правда о том, откуда именно произошел коронавирус нового типа может быть получена лишь при анализе образцов ДНК у животных, продающихся на рынке города Ухань, на который указывают основные источники информации в этом регионе.

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