Россия эвакуировала казахстанца из Ухани

Они пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области.

Эвакуированные россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, Тюменскую область выбрали как "наиболее подготовленный регион".

По данным, которые на сейчас МИД представил, (речь идет) о 147 гражданах. Не все граждане России, там есть десять граждан Беларуси, один гражданин Армении, один гражданин Украины и один гражданин Казахстана. Я хочу сказать и успокоить всех, что граждане, которые прилетают из Ухани и провинции Хубэй, — это здоровые граждане. Наши коллеги из КНР не выпускают со своей территории, с территории карантина тех граждан, которые заражены коронавирусной инфекцией, — подчеркнула вице-премьер.

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