В правительстве решают, кто будет выявлять незаконные лотереи

Министр Актоты Раимкулова признала, что сегодня мониторингом занимается АО «Сәтті жұлдыз" по причине отсутствия штатных единиц в уполномоченном ведомстве.

Будем обсуждать вопрос с депутатами и расширять функцию мониторинга за фактами проведения незаконных лотерей, заявила в кулуарах Мажилиса министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова, передает корреспондент zakon.kz.

Представляя законопроект по вопросам лотерей и лотерейной деятельности, министр Актоты Раимкулова отметила, что новшествами законопроекта являются предупреждение и размер штрафов. Так, предполагается, что оператор лотереи, а именно АО "Сәтті жұлдыз", как заинтересованное лицо проводит мониторинг всего рынка и направляет сведения в Министерство культуры и спорта. В случае, если подтверждаются факты незаконных лотереи, то таких граждан привлекают к ответственности.

Кто будет выявлять такие факты? Это ведь государственные функции. Как вы можете передать их компании? Вам надо самим понять. Если это государственные функции, то вам нужно понять, кто будет контролировать, выявлять факты. Определяйтесь пожалуйста, — сказал в свою очередь председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Глава министерства культуры и спорта Актоты Раимкулова признала, что в этом вопросе есть проблемы, которые требуют доработки.

Выявляет и проводит мониторинг АО "Сәтті Жұлдыз". На сегодня штатных единиц у нас на самом деле нет. Мы основываемся на заявках и мониторинге оператора лотереи. На самом деле здесь есть вещи, которые требуют доработки, — ответила министр.

После заседания в кулуарах Мажилиса глава ведомства отметила, что данный вопрос планируется обсудить совместно с депутатами и по возможности расширять количество уполномоченных ведомств.

Функция стоит у Министерства культуры и спорта РК, мы будем с депутатами вместе обсуждать и решать, чтобы расширять эти нормы. Будем расширять и привлекать силовые структуры, чтобы они помогали в отслеживании и мониторинге таких действий, — отметила Раимкулова.

В целом, по информации Минкультуры и спорта, в 2019 году оператором лотереи "Сатты жулдыз" выявлено 647 адресов, по которым незаконно проводились розыгрыши.

Было заведено 320 уголовных дел, 571 точка, на которых были игры, были закрыты, также было более 10 тыс. инструментов были конфискованы. На сегодня я согласна у нас нет штатных единиц, но на самом деле оператор лотереи , которые на сегодня является "Сәтті Жұлдыз" , заинтересованное лицо и проводит эту работу, — заключила Раимкулова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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